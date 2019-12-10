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شكرا لمتابعة خبر عن إنفوجرافيك.. «الخارجية» تسلط الضوء على القادة السابقين المساهمين في تأسيس مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ألقت وزارة الخارجية الضوء على القادة السابقين الذين ساهموا في تأسيس مجلس التعاون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة الخليجية.
ونشرت الوزارة ” انفوجرافيك ” يتضمن كلمات سابقة حول مجلس التعاون لكل من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الصباح.
واشتمل الانفوجرافيك أيضًا على كلمة السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
وركزت كلمات القادة على أن مجلس التعاون هو لقاء أخوّة من أجل استقرار وأمن المنطقة.
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