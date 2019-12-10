شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير المالية: الهدف من ميزانية 2020 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير المالية محمد الجدعان وزير المالية أن الهدف من ميزانية2020 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام. وقال الوزير في تصريح خلال جلسات ملتقى ميزانية 2020 بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، أن هدف الحكومة دعم التنمية في كافة المجالات.

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