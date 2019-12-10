شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح موقف مقيمي مجلس التعاون الخليجي من التسجيل بـ«أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات عدم وجود هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي بالمملكة . وأضافت أنه يجب علىهم مراجعة إدارة الجوازات الحاسب الآلي لاصدار رقم خليجي موحد . جاء ذلك في رد سريع على مقيم بحريني تساءل عن طريقة تسجيله في نظام أبشر .

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