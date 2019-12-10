شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية: لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب حتى يتم دراسة آثارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب حتى يتم دراسة آثارها من جميع الجوانب خلال السنوات القادمة. جاء ذلك في تصريح خلال جلسات ملتقى ميزانية 2020 بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، والذي أكد فيه أن الحكومة حققت خلال 2019 نجاحات متميزة. وأضاف الوزير: “لن نقف على ذلك وبدأنا بجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية ونتطلع إلى المزيد من التمكين للقطاع الخاص”.

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