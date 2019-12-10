شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لـ مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب هطول أمطار غزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القوات الخاصة لـ ” أمن الطرق ” مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ بسبب ما تشهده هذه الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. ودعت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

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