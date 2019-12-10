شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلن إيداع دعم ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن. ومن المقرر استمرار إيداع الدعم للدفعة الـ 25 حتى نهاية اليوم. الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يصرف الدعم للمستحقين بناءً على اكتمال شروط الأهلية وعلى حساب الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

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