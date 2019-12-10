وفاة أكبر معمر في حائل عن عمر يناهز الـ 130 عاما

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الرياض - علي القحطاني - توفي أكبر معمر في حائل وهو معتق طالق الرشيدي، عن عمر ناهز الـ 130 عامًا.
وكان يعمل الرشيدي مؤذنًا في مسجد قريته حتى أيامه الأخيرة، وتم دفنه في مقبرة صديان.
يذكر أن المتوفى كان يهتم برعاية الإبل ،وتمتع بذاكرة قوية طوال حياته، وأدى فريضة الحج 10 مرات مشيًا على الأقدام.
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