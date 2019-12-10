شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أكبر معمر في حائل عن عمر يناهز الـ 130 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي أكبر معمر في حائل وهو معتق طالق الرشيدي، عن عمر ناهز الـ 130 عامًا.

وكان يعمل الرشيدي مؤذنًا في مسجد قريته حتى أيامه الأخيرة، وتم دفنه في مقبرة صديان.

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يذكر أن المتوفى كان يهتم برعاية الإبل ،وتمتع بذاكرة قوية طوال حياته، وأدى فريضة الحج 10 مرات مشيًا على الأقدام.