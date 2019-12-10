شكرا لمتابعة خبر عن «خالد الفيصل» يستقبل الشاب «السبيعي» بعد رفض سماع قصيدة الثناء خلال جولاته التفقدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باستقبال الشاب صالح بن شرفي السبيعي في مكتبه. وأخذ سموه من الشاب قصيدته التي رفض الاستماع إليها في مجلس المواطنين بالخرمة، وانتشر مقطعها في مواقع التواصل.‏ وأهدى سموه ديواناً شعرياً للشاب “السبيعي”. Advertisements

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