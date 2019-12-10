“طقس الثلاثاء”.. توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض والمنطقة الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والمنطقة الشرقية. وشملت توقعات الهيئة سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية والغربية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة، وقد تُسجل جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 31 درجة مئوية، فيما تُسجل تبوك وعرعر 7 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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