بالصور والفيديو: سعوديان يفوزان من بين 5 آلاف متسابق في منافسات “اليوسي ماس”

نجح طالبان سعوديان في الفوز بالمراكز الأولى بمنافسات “اليوسي ماس” للحسابات الذهنية، والتي جرى إقامتها في كمبوديا بمشاركة 5 آلاف متسابق من 70 دولة. وتمكّن الطالبان عماد ومعاذ العمودي من حل 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق، ما ساهم في فوزهما بالمراكز الأولى. وتعتمد المسابقة على قدرات الطلاب في الإجابة عن 200 مسألة حسابية في زمن أقصاه 8 دقائق وبدون استخدام الآلة الحاسبة؛ بغرض تنمية مهارات التعلم لدى الأطفال من سن 4 إلى 12 عاماً.

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