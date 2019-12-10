“نقل وإنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية”.. أبرز المشاريع العسكرية المخططة للعام 2020

رصدت المملكة في الميزانية العامة السعودية لعام 2020م 182 مليار ريال للقطاع العسكري، الذي يضم 19 جهة حكومية. وأوضح بيان الميزانية أن من أهم المشاريع العسكرية المخططة للعام 2020، نقل وإنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية على مرحلتين، وتطوير جامعة الدفاع الوطني، وإنشاء كلية الملك فيصل الجوية، وإنشاء كلية الملك فهد البحرية. وكانت وزارة المالية قدرت تحقيق الميزانية لإيرادات مقدارها 833 مليار ريال في عام 2020، ونفقات عامة تقدر بـ 1020 مليار ريال، بعجز متوقع 187 مليار ريال.

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