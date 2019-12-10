السعودية اليوم / "هدف" يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير" خلال الربع الثالث من 2019



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

ويحصل المتدربين والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبق له العمل أو منقطع عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

// انتهى //

10:55ت م

0042



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيداً خلال الربع الثالث من عام 2019، منهم 538 متدرباً 2534 متدربة.ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.ويحصل المتدربين والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبق له العمل أو منقطع عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:taqat.sa/tamheer.ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.// انتهى //10:55ت م0042

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هدف" يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج "تمهير" خلال الربع الثالث من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.