اقتصادي / سمو نائب أمير نجران: الميزانية أكدت استمرار القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية



نجران 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية هذا العام المالي ١٤٤٠ -١٤٤١هـ التي رسمت الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية أبناء الوطن.

وأضاف سموه في تصريح بهذه المناسبة أن ميزانية هذا العام أكدت استمرار القيادة الرشيدة أيدها الله في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال ماحملته من اعتماد الكثير من مشروعات التنمية في جميع مناطق المملكة والتي تهدف في مجملها إلى أن يستفيد منها أبناء هذا الوطن المعطاء .

ونوه سمو نائب أمير منطقة نجران بما حققته المملكة من نمو اقتصادي خلال الفترة الماضية الذي يؤكد السير على خطى ثابته نحو تحقيق أهداف الرؤية المباركة للمملكة 2030، من خلال التوسع في عدد من البرامج، والمبادرات التنموية الجديدة والفعالة، مشيراً سموه إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في تفعيل دور القطاع الخاص وأن يكون شريكاً أساسياً في جهود التنمية الاقتصادية .

ودعا سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين .

// انتهى //

10:33ت م

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