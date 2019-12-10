السعودية اليوم / أكثر من 294 ألف مستفيد من خدمات مستشفى صامطة العام



جيزان 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام أكثر من 294 ألف مراجع، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2019م.

وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ راجعه 146,741 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 148,195، أما عدد الفحوص المخبرية "تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية"، فقد بلغ 519,965 فحصاً خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 50,018 فحصاً إشعاعياً.

وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي فقد بلغ عددها 21,452 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 186,435 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 1,707 زيارات، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2,690 متبرعاً ، وعدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 2,644 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 7,830 مراجعاً ومراجعة.

وأضافت صحة جازان أن عدد المواليد بلغ نحو 2,323 من الجنسين، وكذلك تم إجراء 1,261 عملية جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد وتكللت جميعها – ولله الحمد – بالنجاح، فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى 8,343 جلسة، وعدد حالات التنويم خلال نفس الفترة بلغ 2,921 حالة.

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10:23ت م

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