

نجران 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر والإمتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2020.

وقال سموه في تصريح صحافي: إننا نهنئ الوطن والشعب الأبي، بأننا نعيش في ظل قيادة جليلة مجيدة، ترعى شؤون حياتنا، وتُرخص في سبيل راحتنا الغالي والنفيس، فأقرت ميزانية ترليونية، قهرت كل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الميزانية تعكس بجلاء ما تتجه إليه القيادة الحكيمة ـ أدام الله عزها ـ في تنمية الإنسان أولاً، في صحته وتعليمه، لتتحقق عبره تنمية شاملة مستدامة، تواكب ما رسمته رؤية المملكة 2030، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ في كلمته، بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف، بكل الموارد والطاقات التي يأتي في مقدمتها المواطن السعودي.

ونوّه سموه بالسياسات القوية والمتينة، التي أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي ترتكز على الوضوح والشفافية، وتنطلق من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهي ما تجلت في كلمة خادم الحرمين الشريفين، وتصريح سمو ولي العهد الأمين.

وفي ختام تصريح سموه، دعا الله أن يديم على هذه البلاد الخير والنعيم، وأن يحفظ لها قيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها العظيم.

//انتهى//

09:58ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران : دولتنا قهرت التحديات بميزانية ترليونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.