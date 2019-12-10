السعودية اليوم / محافظ التأمينات الاجتماعية يشكر القيادة على تمديد صرف بدل غلاء المعيشة لمتقاعدي التأمينات



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز الشكر والعرفان ونيابة عن متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين.

وبين معاليه أن استمرار الصرف سيشمل كافة المواطنين المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة.

وأشار القويز أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم.

وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم, داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

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09:52ت م

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