السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة "تقييم"



الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

اطلع وفد من الهيئة

وتعرف أعضاء الوفد؛ خلال جولتهم في معرض المركز على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي جرى تنفيذها؛ وعلى مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية؛ وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمية والتجارية.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي سعد البيز، أن هذه الزيارة تأتي لبحث أوجه التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل؛ والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مشيراً إلى التوافق بين الجانبين في عدة أمور؛ منها التدريب وتأهيل الموظفين بالهيئة الملكية للجبيل في مجال التقييم سواء في قطاعي العقار أو المعدات، منوها في الوقت نفسه بمنجزات الهيئة الملكية بالجبيل، والاطلاع على العمل بالتفصيل، والتخطيط الذي تعمل به الهيئة.

// انتهى //

09:50ت م

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الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساطلع وفد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أمس؛ خلال زيارته لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل؛ على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل؛ وما تتميز به من بنية تحتية تتفرد بها؛ والاستفادة من خبراتها التي تمتلكها، حيث استعرضت الزيارة أوجه التعاون في مجال التقييم واعتماد المقيمين.وتعرف أعضاء الوفد؛ خلال جولتهم في معرض المركز على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي جرى تنفيذها؛ وعلى مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية؛ وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمية والتجارية.وأوضح مدير الاتصال المؤسسي سعد البيز، أن هذه الزيارة تأتي لبحث أوجه التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل؛ والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مشيراً إلى التوافق بين الجانبين في عدة أمور؛ منها التدريب وتأهيل الموظفين بالهيئة الملكية للجبيل في مجال التقييم سواء في قطاعي العقار أو المعدات، منوها في الوقت نفسه بمنجزات الهيئة الملكية بالجبيل، والاطلاع على العمل بالتفصيل، والتخطيط الذي تعمل به الهيئة.// انتهى //09:50ت م0026

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.