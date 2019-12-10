السعودية اليوم / "البحث العلمي والعمل التنموي المستدام" ورشة عمل بجامعة الباحة



الباحة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس، ورشة عمل بعنوان "البحث العلمي والعمل التنموي المستدام بمنطقة الباحة"، التي نظمتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة البحث العلمي بالجامعة، وذلك على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم الغامدي، حرص الجامعة على التميز في مجال البحث العلمي بما تملكه من مقومات وإمكانات وكوادر علمية ومبادرات تتلاءم مع رؤية المملكة 2030، وتصب ضمن خطة تحقيق بعض برامج التحول الوطني 2020 من خلال مشاركتها في العمل التنموي.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الورشة، التي تناولت تسع أوراق عمل، شارك فيها كل من وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية صالح القلطي بالحديث عن التنمية في منطقة الباحة، كما تحدث وكيل أمين منطقة الباحة للشراكات والمسؤولية الاجتماعية المهندس منصور الباهوت عن "دور البحث العلمي في تعزيز التنمية"، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، إذ كانت مشاركته تحت عنوان " التطلعات التطويرية للتعليم"، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن على الشهري، الذي تحدث عن "التحديات التي تواجه البيئية والزراعية"، ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني زاهر بن محمد الشهري متحدثاً عن "الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري وسبل تنميته".

كما شارك نائب مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة محمد المعجباني بورقة عمل تحت عنوان "مساهمة القطاع الخاص في تنمية المنطقة والمعوقات المحتملة"، بعد ذلك تحدث مساعد مدير عام الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير فهد بخيت الساهر في ورقته عن "تطوير الخدمات الصحية وفق الاحتياجات"، والمهندس وليد دخيل الله والمهندس إبراهيم عبدالله الغامدي من شركة الكهرباء بالباحة اللذان تحدثا عن "الطاقة الكهربائية والبدائل المتجددة "، ومدير إدارة التنفيذ بفرع وزارة النقل المهندس محمد دماس حيث تحدث عن" النظرة المستقبلية لخدمات الطرق".

وقد شهدت الورشة عدة مداخلات حول أوراق العمل المقدمة، مقدرين جهود الجامعة ممثلة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي في تنظيم هذه الورشة.

// انتهى //

09:45ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البحث العلمي والعمل التنموي المستدام" ورشة عمل بجامعة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.