السعودية اليوم / وزير الصحة يفتتح غداً المؤتمر العالي الرابع لطب الحشود



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً، المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود، الذي تنظمه وزارة الصحة في مدينة جدة .

ويتناول المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بخبرات ومكتسبات إدارة الحشود، كتطوير الأنظمة وآليات التمويل والتوعية الصحية والتعليم والأمن الصحي والصحة الالكترونية، ومراقبة تقصيات الصحة العامة، ومعايير الرعاية في طب الحشود، إلى جانب الدراسات المتعلقة بطب الحشود وإدارة الطوارئ للمخاطر بالحشود والحج والعمرة كالدراسات المتعلقة بالبكتريا المقاومة للمضادات وانتقال العدوى والأمراض المعدية والتطوع في طب الحشود والاحتياجات المستقبلية للرعاية الصحية.

ويستهدف المؤتمر الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة الحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها .

وتستعرض المملكة تجربتها الرائدة في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد.

كما تم اعتماد 33 ساعة تدريب مستمر، إضافة إلى 20 ساعة لورش العمل التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر.

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