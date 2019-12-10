السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي



الباحة 13 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس, عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي على بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك في المدينة الجامعية.

واستمع معاليه إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين، مشيراً إلى أن عيادة مكافحة التدخين تأتي من ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين التي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجاناً لمن يرغب في ترك التدخين.

وأوضح أن هذه العيادة ستسهم - بمشيئة الله - في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.

// انتهى //

09:40ت م

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