السعودية اليوم / سمو أمين منطقة الرياض يتفقد مشاريع تصريف السيول شمال المدينة



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سير أعمال معالجة تجمعات المياه بطريق أبي بكر شمال طريق الملك سلمان في مدينة الرياض.

واطلع سمو الأمين ميدانياً على مشاريع تصريف السيول وتخفيض المياه السطحية الجاري تنفيذها من قبل الأمانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض شمال المدينة، والتي أسهمت في تسهيل حركة السير المرورية خلال ساعات الذروة.

واستعرض وكيل الأمين المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم أمام سموه الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهة تجمعات المياه وفق خطة زمنية مجدولة لإنجاز تنفيذ المشاريع القائمة والمزمع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة لتكتمل كافة الأعمال في تلك المنطقة.

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09:20ت م

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