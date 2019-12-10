السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:19ت م

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الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:19ت م0017

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