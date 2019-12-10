السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:19ت م

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الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:19ت م0016

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