شكرا لقرائتكم خبر عن ساما: 20 مليون ريال الحدَّ الأدنى لرأس مال شركة التمويل المصغر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدورَ قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغَّر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

و حددت المؤسسة قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (20.000.000) عشرين مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق. كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000) خمسين ألف ريال.

ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx

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