شكرا لقرائتكم خبر عن "ملتقى الميزانية" يستعرض مستهدفات الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت منذ قليل جلسات ملتقى ميزانية2020 والذى تنظمة وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض . وتستعرض جلسات الملتقى الخمس أبرز منجزات ومستهدفات الجهات الحكومية. ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في الملتقى ، عبر جلسة حوارية بعنوان: مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان، و محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ملتقى الميزانية" يستعرض مستهدفات الجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.