شكرا لقرائتكم ملتقى ميزانية 2020 .. بث مباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 ملتقى ميزانية 2020 .. بث مباشر بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات متابعات الخليج 365 - الرياض انطلقت في العاصمة الرياض، منذ قليل، فعاليات ملتقى ميزانية 2020، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات. ويمكن مشاهدة جلسات وفعاليات الملتقى من خلال رابط البث المباشر ( لحظات وتبدأ جلسات #ملتقى_ميزانية2020 بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين. كما يمكنكم متابعة وقائع الملتقى من خلال الرابط التالي: #ميزانية2020 https://t.co/RniLlAp1j7 Advertisements — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 10, 2019 ). ). وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين. وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية. شارك الخبر







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