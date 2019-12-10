2019-12-10

فضائح النظام مع الصحافة.. كان ياما كان في حكومة أردوغان

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت منصة S361ْ الصوتية أزمة الصحافة وحرية الإعلام في تركيا، تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في حلقة تحت عنوان “كان ياما كان في حكومة أردوغان”.

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وبحسب الحلقة الجديدة التي قدمتها المنصة على موقع “يوتيوب”، تعاني الصحافة التركية بشدة من ضغط الحكومة التركية، سواء الورقية والإلكترونية؛ حيث إن نظام أردوغان قبض على الصحفيين وأغلق الصحف، كما اعتدى على صحفيين وإعلاميين.

ومن أكثر القصص غرابة هي قصة وليد قراط، وهو صحفي تركي تم اعتقاله بدون سبب مقنع بعد الانقلاب، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات واتهموه أنه قتل 249 شخصًا رغم أنه كفيف.

جدير بالذكر أن منصة S361ْ عربية تهتم بقضايا العالم برؤية شبابية.

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