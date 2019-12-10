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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس #بوركينا_فاسو

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2019-12-10

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس #بوركينا_فاسو

بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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