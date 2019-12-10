محمد بن مسعود - الدمام - جلسات حوارية وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة. وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين. والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان.ملتقى ميزانية 2020 ميزانية 2020 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 09:43 AM جلسات حوارية وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين Advertisements #ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة #ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة. وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين. والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان. الكلمات المفتاحية ، #ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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