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أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.
ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.
وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.نتنياهو رصاصة طائشة
لم يكن بالمنزل.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.
ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.
وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:25 AM
القناة "13" الإسرائيلية: كان بالخارج مع أفراد أسرته ويجري التحقيق في الواقعة
أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.
ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.
وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.
، لم يكن بالمنزل.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسه ،
المصدر : الخليج 365
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