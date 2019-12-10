شكرا لقرائتكم بعد قليل.. انطلاق فعاليات ملتقى ميزانية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 بعد قليل.. انطلاق فعاليات ملتقى ميزانية 2020 بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات متابعات الخليج 365 - الرياض تنطلق بعد قليل فعاليات ملتقى ميزانية 2020، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض. Advertisements ويمكن الاطلاع على أجندة المٌلتقى من خلال الرابط التالي (هنا) . وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين. وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية. شارك الخبر







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