قيمة طرح أرامكو قد تقفز لـ 29.4 مليار دولار

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، أن قيمة طرح أرامكو الأضخم عالمياً وتاريخياً وصلت إلى 25.6 مليار دولار مع إمكانية أن تقفز إلى 29.4 مليار دولار في حال جرى تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للمؤسسات.

وقال الخطيب إن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، إن تم، سيرفع حجم الطرح إلى 29.4 مليار دولار ستمثل نسبة 1.725% من أسهم الشركة، واصفاً قيمة الطرح بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

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وأكد أن عملية الاستقرار السعري “هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب”، وفقا لـ”العربية”.

ووصف الخطيب اليوم الأول لتداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية، المرتقب الأربعاء المقبل، بأنه “يوم تاريخي”، موضحاً أن “شريحة الأفراد من المكتتبين السعوديين سيجري تخصيص أسهم مجانية لهم بواقع سهم عن كل عشرة أسهم مخصصة للأفراد في حال عدم التصرف بها خلال مدة 180 يوماً من بدء التداول، بحد أقصى 100 سهم مجاني لكل شخص”.

وأوضح أن تخصيص الأسهم المجانية سيكون للمكتتبين المنفردين أو عبر اكتتاب الأسرة الواحدة، فكل مكتتب فردي أو من الأبناء سيحصل على الأسهم المجانية “فالجميع سيحصلون على أسهم مجانية”.

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