النائب العام: ميزانية 2020 تؤكد اهتمام القيادة بمكافحة الفساد بجميع صوره

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالميزانية المالية التي حققتها المملكة لعام ٢٠٢٠، بإقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والتي تؤكد اهتمام القيادة بمكافحة الفساد بجميع صورة وأشكاله وأشخاصه بكل حزم لتحقيق مصلحة متابعات الخليج 365 والوطن، وحماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال وصيانة نزاهة الوظيفة العامة، مما يعزز الإنتاج‏ المحلي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

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وأكد النائب العام، في بيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “أن المملكة تمتلك خطة اقتصادية واضحة وقوية، تدعم الاقتصاد وتنوع مصادرة، وتعمل على تحسين الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات التطوير الإداري المالي العامة لتساعد في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وتعزيز الإنتاج‏ المحلي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كما أن هذه الميزانية ستؤدي إلى حراك اقتصادي عظيم، وذلك من خلال التطوير التي تحظى به المؤسسات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية.

كما أن هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي، أولها استدامة الأمن والأمان على هذا البلد، والذي يعتبر القاعدة الأساسية لتقوية أي استثمار أو اقتصاد، والشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات، والتي تؤثر إيجاباً على رفع الميزانية.

واختتم النائب العام تصريحه رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على هذه الميزانية العظيمة ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، متمنياً لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.

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