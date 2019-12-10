- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل العاصمة؛ حيث تصحبها زخات رعدية تكون متوسطة الشدة مع بعض البؤر الغزيرة؛ قد تؤدي إلى تشكُّل السيول في أجزاءٍ منها.
ووفق موقع "طقس العرب" تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تأثر العاصمة #الرياض باندفاعٍ لكميات من السحب الماطرة، نظراً لتأثُر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر نهار هذا اليوم .
وتشهد العاصمة الرياض أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح الأولى، وشملت أحياءً عدة، فيما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.أمطار الرياض أمطار حالة الطقس
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 08:57 AM
أمطار متفرقة تشهدها الرياض منذ ساعات الصباح الأولى ويتوقع استمرارها للمساء
يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل العاصمة؛ حيث تصحبها زخات رعدية تكون متوسطة الشدة مع بعض البؤر الغزيرة؛ قد تؤدي إلى تشكُّل السيول في أجزاءٍ منها.
ووفق موقع "طقس العرب" تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تأثر العاصمة #الرياض باندفاعٍ لكميات من السحب الماطرة، نظراً لتأثُر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر نهار هذا اليوم .
وتشهد العاصمة الرياض أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح الأولى، وشملت أحياءً عدة، فيما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.
، كميات من السحب الماطرة تندفع صوب العاصمة .. زخات متوسطة وبؤر غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كميات من السحب الماطرة تندفع صوب العاصمة .. زخات متوسطة وبؤر غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.