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دعت "صحة" الرياض مرضى الربو، إلى التأكد من استخدام البخاخ بالطريقة الصحيحة، وذلك تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة صباح اليوم.
وقالت "صحة" الرياض، عبر حسابها في "تويتر": وقت هطول #الأمطار من مهيّجات #الربو، تأكّد من استخدام بخاخ الربو بالطريقة الصحيحة.
وتشهد أحياء عدة بالعاصمة أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح ومازالت متواصلة، فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة إلى مساء اليوم.صحة الرياض مرضى الربو أمطار الرياض
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 08:49 AM
هطولات متفرقة تشهدها أحياء بالعاصمة و"الأرصاد" تتوقّع استمرارها لمساء اليوم
دعت "صحة" الرياض مرضى الربو، إلى التأكد من استخدام البخاخ بالطريقة الصحيحة، وذلك تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة صباح اليوم.
وقالت "صحة" الرياض، عبر حسابها في "تويتر": وقت هطول #الأمطار من مهيّجات #الربو، تأكّد من استخدام بخاخ الربو بالطريقة الصحيحة.
وتشهد أحياء عدة بالعاصمة أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح ومازالت متواصلة، فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة إلى مساء اليوم.
، "صحة" الرياض: وقت هطول الأمطار من مهيّجات الربو .. تأكّدوا من هذا الأمر ،
المصدر : الخليج 365
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