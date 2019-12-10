، صحيفة: "الشمراني" تعرّض لإهانات من مدربه الأمريكي وتشبيهه بنجم أفلام إباحية ،

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كشف تقرير أمريكي، عن المتدرب السعودي محمد الشمراني، مطلق النار داخل قاعدة فلوريدا العسكرية، تفاصيل جديدة عن تعرضه لمضايقات وإهانات من مدربه، بينها تشبيهه بنجم أفلام جنسية.
وقالت صحيفة nytimes الأمريكية في تقريرها: إن الملازم الشمراني كان يعيش حياة هادئة في فلوريدا، قبل أن يتعرض للإهانات من جيمس داي أحد مدربيه الأمريكيين، منذ 7 أشهر من إطلاقه النار؛ مما جعله يقدّم شكوى رسمية إلى الأكاديمية التي يتدرب فيها بمساعدة اثنين من زملائه؛ طبقًا لـ(RT).
وقال "الشمراني" في شكواه: إن المواجهة بينه ومدربه جاءت في نهاية درس للأرصاد الجوية، عندما سأل المدرب عما إذا كان لدى الطلاب أية أسئلة قبل أن ينهي الحصة.
ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأله عما إذا كان لديه أي أسئلة؛ مخاطبًا إياه بـ"Porn Stash"؛ في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.
وأضاف "الشمراني" في شكواه أن المدرب واصل حديثه معه بسخرية قائلًا: "ماذا؟ ألم تشاهد هذا النجم الإباحي من قبل؟
وأضافت شكوى "الشمراني" أنه آثر عدم الإجابة على مضايقة المدرب له، وقرر تجاهل الأمر على الرغم من شعوره بغضب شديد.إطلاق النار في فلوريدا المتدرس السعودي قاعدة فلوريدا العسكرية
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 08:43 AM
تقدم بشكوى رسمية إلى الأكاديمية التي يتدرب فيها بمساعدة اثنين من زملائه
كشف تقرير أمريكي، عن المتدرب السعودي محمد الشمراني، مطلق النار داخل قاعدة فلوريدا العسكرية، تفاصيل جديدة عن تعرضه لمضايقات وإهانات من مدربه، بينها تشبيهه بنجم أفلام جنسية.
وقالت صحيفة nytimes الأمريكية في تقريرها: إن الملازم الشمراني كان يعيش حياة هادئة في فلوريدا، قبل أن يتعرض للإهانات من جيمس داي أحد مدربيه الأمريكيين، منذ 7 أشهر من إطلاقه النار؛ مما جعله يقدّم شكوى رسمية إلى الأكاديمية التي يتدرب فيها بمساعدة اثنين من زملائه؛ طبقًا لـ(RT).
وقال "الشمراني" في شكواه: إن المواجهة بينه ومدربه جاءت في نهاية درس للأرصاد الجوية، عندما سأل المدرب عما إذا كان لدى الطلاب أية أسئلة قبل أن ينهي الحصة.
ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأله عما إذا كان لديه أي أسئلة؛ مخاطبًا إياه بـ"Porn Stash"؛ في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.
وأضاف "الشمراني" في شكواه أن المدرب واصل حديثه معه بسخرية قائلًا: "ماذا؟ ألم تشاهد هذا النجم الإباحي من قبل؟
وأضافت شكوى "الشمراني" أنه آثر عدم الإجابة على مضايقة المدرب له، وقرر تجاهل الأمر على الرغم من شعوره بغضب شديد.
، صحيفة: "الشمراني" تعرّض لإهانات من مدربه الأمريكي وتشبيهه بنجم أفلام إباحية ،
المصدر : الخليج 365
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