، "أمير القصيم" ونائبه: ميزانية 2020 جاءت ملبية لتطلعات المواطنين ودليل حكمة القيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالا: الأرقام أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية

رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020 التي جاءت مُلبية لتطلعات المواطنين، ومُحققة أهداف الرؤية الوطنية.

وقال الأمير فيصل بن مشعل: "إن صدور الميزانية وإقرار الإنفاق الكبير يؤكد متانة اقتصادنا الوطني، وإن الخطط الاقتصادية التي أقرت، أثمرت هذا النمو المبشر بالخير لعموم الوطن، في كافة مناحي الحياة؛ مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمسّ حاجة المواطن؛ ظهرت جلية في بنود الميزانية المختلفة".

وأكد أن"نمو القطاع الخاص غير النفطي؛ جاء ليؤكد حكمة القيادة وبُعد نظرها عندما سنّت بعضَ الأنظمة التي ساعدت على نمو هذا القطاع.

واختتم أمير القصيم تصريحه مبتهلًا إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين بحفظه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على بلادنا أمنها وإيمانها واستقرارها.

من جانبه، رفع نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام2020م.

وأكد الأمير فهد بن تركي "أن أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد على الصعيد العالمي".

وأوضح أن "هذه الميزانية المباركة؛ ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي؛ مما يساعد على التوسع في الإنفاق والتوسع أيضًا في عدد من البرامج التي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية الشاملة وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعيْ الصحة والتعليم"؛ لافتًا إلى أن ذلك "يؤكد الاهتمام الكبير بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".

واختتم مشيرًا إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- واهتمامه بكل ما من شأنه رفعة الوطن وتعزيز مقدراته وتوفير الحياة الكريمة للمواطن؛ داعيًا المولى عز وجل إلى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه؛ سائلًا الله أن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.ميزانية 2020 الأمير فيصل بن مشعل خادم الحرمين الشريفين ولي العهد