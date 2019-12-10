الحصيني: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والشرقية اليوم

توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق، بدءًا من مساء أمس الاثنين، وحتى نهار اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر وستكون خفيفة إلى شبه غزيرة، وتشمل الرياض (الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، القويعية، شقراء، المجمعة، ثادق، ورماح).

كما تشهد المنطقة الشرقية (حفر الباطن، الصمان)، هطول أمطار غزيرة، يمتد تأثيرها على دولتي قطر والبحرين.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.