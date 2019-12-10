سفير السعودية بالمغرب يشارك في البازار الخيري لـ«دبلوماسي الرباط»

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية في النادي الدبلوماسي البازار الخيري لصالح الأعمال الاجتماعية بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة مريم.

وزار سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن سعد الغريري جناح المملكة، الذي حظي بإقبال كبير من الزوار الذين اهتموا كثيرًا بمنتجات المملكة المختلفة من صناعات يدوية وملابس تقليدية وغيرها من منتجات العديد من مختلف المناطق بالمملكة. كما شاركت السفارة في تقديم هدية وهي عبارة عن رحلة مجانية لشخصين لأداء مناسك العمرة والتي تم سحب القرعة للفوز بها في نفس الاحتفالية.

وشهدت هذه الدورة مشاركة اكثر من 40 بلدًا تمثل كلًّا من إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات.

وفي سياق آخر شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري الجمعة الماضية، في حفل عيد الاستقلال والذكرى (60) للعلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والمملكة المغربية، وذلك بمقر إقامة السفير الفنلندي بالرباط السيد PEKKA HYVONEM.

وأعرب بهذه المناسبة عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الفنلندي بمزيد من التقدم والرخاء.