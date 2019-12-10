تأجيل مزاد النخبة للإبل بسبب التقلبات الجوية

أعلن نادي الإبل تأجيل مزاد النخبة الثاني لمدة يوم واحد، ليقام غدًا الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بعد أن كان مقررًا له اليوم الثلاثاء .

وأوضح النادي أنَّ التأجيل جاء بسبب الظروف والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الرياض، وحرصًا على سلامة الحضور والمشاركين في مزاد النخبة وإبلهم.

ويأتي مزاد النخبة ضمن جهود نادي الإبل في دعم الموروث العربي، الذي يتميَّز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.