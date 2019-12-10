إشادات واسعة بتمديد صرف «بدل غلاء المعيشة».. ومغردون: يؤكد متانة الاقتصاد

لاقى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، بتمديد «صرف بدل غلاء المعيشة» ترحابًا واسعًا من الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، الذين اعتبروه انتصارًا كبيرًا لدعم رواتبهم الشهرية.

وكتب أحد المدونين مشيدًا بالقرار: «التوجيه الملكي الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لعام كامل تأكيد على حماية المواطن وعدم تضرره أبدًا».

قال آخر «مساء اليوم تم تمديد بدل غلاء المعيشة.. وغدًا الثلاثاء حساب المواطن.. ويوم الأربعاء تداول شركة أرامكوا..اللهم لك الحمد على نعمة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

فيما أكد آخر بقوله «أن أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واطال الله في عمره بتمديد غلاء المعيشة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الله يزيدنا من فضله».

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ويبلغ مقدار بدل غلاء المعيشة للمستفيدين ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين، و500 ريال للمتقاعدين منهم، و500 ريال للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبدأ صرف بدل غلاء المعيشة أول مرة عام 2018، وكان مقررًا أن ينتهي صرف آخر دفعاته بنهاية العام 2018، لكن المملكة قررت تمديد الصرف لعام ثانٍ عند إقرار موازنة العام الجاري 2019 قبل نحو عام تقريبًا.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملاءمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.