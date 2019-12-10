النائب العام: ميزانية ٢٠٢٠ تؤكد نجاح «الإصلاح المالي»

أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالميزانية المالية ٢٠٢٠، بعد إقرارها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا اهتمام القيادة بمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وأشخاصه بكل حزم؛ لتحقيق مصلحة المواطن والوطن، وحماية الوطن ومقدراته، فضلًا عن المحافظة على المال وصيانة نزاهة الوظيفة العامة؛ ما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد النائب العام أن المملكة تمتلك خطة اقتصادية واضحة وقوية، تدعم الاقتصاد وتنوع مصادرة، وتعمل على تحسين الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات التطوير الإداري المالي العامة؛ لتساعد في رفع كفاءة و فاعلية الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتابع: الميزانية ستؤدي إلى حراك اقتصادي عظيم من خلال التطوير الذي تحظى به المؤسسات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية، كما أن هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي، أولها استدامة الأمن والأمان على هذا البلد، والذي يعتبر القاعدة الأساسية؛ لتقوية أي استثمار أو اقتصاد، والشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات، والتي تؤثر إيجابًا على رفع الميزانية.

ورفع النائب العام أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الميزانية العظيمة ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي, متمنيًّا لهم التوفيق والسداد وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.