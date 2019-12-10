أمير الرياض يكرّم ملتقى «صحافيو الوطن».. والأميرة «نوف»: شكرًا لجهودكم

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ملتقى «صحافيو الوطن» سعيد بن هليل العجل، وذلك على رعايتهم الإعلامية لحفل ملتقى أسر ذوي الإعاقة «لأجلهم»، والذي أُقيم ليلة البارحة بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض في ختام فعاليات الملتقى.

كما قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر ذوي الإعاقة الأميرة نوف بنت عبد الرحمن الفرحان، شكرها وتقديرها لـ«صحافيو الوطن» على رعايتهم الإعلامية للحفل، ودعمهم الإعلامي لبرامج جمعية أسر ذوي الإعاقة «لأجلهم».

فيما أكد رئيس ملتقى «صحافيو الوطن» سعيد بن هليل العجل، أن وجود الملتقى بأعضائه وعضواته ودعمه الإعلامي والتنظيمي لهذه المؤسسات الخيرية والقطاع الثالث واجب وطني، وجهد نفخر به ونطمح أن يكون له مساهمة فعّالة في دفع عجلة النماء للوطن وتحقيق رؤيته المباركة.