السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند



ولنجتون 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند في نيوزيلندا ، بالقرب من مدينة جيسبورن.

ووقع الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض قبيل الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي .

وتم الشعور بالزلزال في واكاتاني 180/ كيلومترا جنوبي جيسبورن/ وهي أقرب مدينة لجزيرة وايت أيلاند التي شهدت ثورانا بركانيا يوم أمس الاثنين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ولا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وقال مركز "جيونت" أن الزلزال غير مرتبط بثوران بركان وايت أيلاند.

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06:55ت م

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