السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يتسلم ملحق صحيفة الوطن بمناسبة مرور خمس سنوات على تولية إمارة منطقة القصيم



بريدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور أصحاب السمو, والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم , الإصدار الخاص من صحيفة الوطن بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي سموه إمارة القصيم بعنوان "فيصل بن مشعل خمس سنوات من العطاء والنماء" ، من مدير صحيفة الوطن فهد الجهني ومنسوبي مكتب صحيفة الوطن الإقليمي بالقصيم.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما احتواه الإصدار من تغطيات وأرقام وإحصائيات ومبادرات التي قدمتها إمارة المنطقة بالتعاون مع مدراء الجهات الحكومية والأمنية كافة , مبيناً أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهود مباركة قدمت بروح التكاتف من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة , مبدياً سعادته بما تم بذله من في هذا الإصدار الخاص , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جهته أعرب مدير ومنسوبي صحيفة الوطن بالقصيم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه واستقباله لهم , مؤكدين أن ماقام به سمو أمير منطقة القصيم من جهود وأعمال ومبادرات تستحث أن تبرز وتعرض بشكل موجز لمواصلة تحقيق النجاحات , مثنين على الجهود التي يبذلها مسؤولي المنطقة جميعهم لتحقيق مزيد من النجاحات خدمة للمنطقة وأهلها, سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

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06:51ت م

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