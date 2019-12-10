التضخم في السودان يرتفع إلى 60.67 خلال نوفمبر

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم إلى 60.67%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ57.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2.97%.



وقال جهاز الإحصاء السوداني، في بيان صحفي، إن النصيب الأكبر لارتفاع التضخم سجلته مجموعة الأغذية والمشروبات، التي بلغت نسبة مساهمتها 61.22% من التضخم العام.

وأضاف أن معدل التضخم ارتفع في المناطق الحضرية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 56.81% مقارنة بـ56.15% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح: "كما ارتفع معدل التضخم في المناطق التي الريفية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 63.40 %، مقارنة بـ58.73% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأكد جهاز الإحصاء السوداني أنه بدون مجموعة الأغذية والمشروبات سجل التضخم 48.52% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة، حيث يصاحب ارتفاع معدل التضخم، تراجع في قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي، وارتفاع مضطرد في أسعار السلع الاستهلاكية.

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وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، الشهر الماضي، أن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار، لتفادي حدوث انهيار اقتصادي.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري إبقاء معدل التضخم في حدود 27%، مع معدل نمو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4% في عام 2018.

وفي وقت سابق هذا العام، أثارت زيادات في الأسعار وقيود على السحوبات النقدية احتجاجات واسعة، أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بنظام عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أجرى السودان خفضاً حاداً لقيمة عملته (الجنيه).

وفي مطلع يوليو/تموز، طالب السودان المجتمع الدولي بإعفائه من ديونه الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليه، لتحقيق انطلاقة جديدة.

وبلغت ديون السودان، وفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار أواخر عام 2016.