شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية: معدلات إنفاق عالية تدل على متانة وتميز الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أشار وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إلى أن ميزانية الدولة لهذا العام قد تضمّنت أهدافا تنمويةً واقتصاديةً مباركةً تستهدفُ ما تتطلّعُ إليه القيادة الرشيدة من تحقيق الخير العميم والنماء الدائم للوطن والمواطن في شتى المجالات.

وقال: إن صدور الميزانية لهذا العام بمعدلاتِ إنفاقٍ عاليةٍ يدلُّ على متانةٍ وتميز اقتصاد المملكة، وكفاءةٍ عالية في تطورها الاقتصادي والتنموي، وذلك بفضلٍ من الله تعالى ثم ما توليه القيادة الحكيمة من توجهٍ سديد ورغبة تطاول عنان السماء لدعم برامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الكبرى التي تتضمّنها رؤية المملكة 2030.