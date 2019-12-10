شكرا لمتابعة خبر عن وزير الثقافة الأسبق يروي موقفا لا ينسى مع ولي العهد يوم إعفائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حل وزير الثقافة والإعلام الأسبق عبدالعزيز خوجة، ضيفًا ببرنامج «في الصورة»،مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وروى خوجة موقفًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم إعفائه من منصبه كوزير للإعلام.

وأوضح أنه تم تبليغه بخبر إقالته قبل اجتماع ضم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد -حفظهما الله- وكل أعضاء الحكومة، لكنه حضر الاجتماع ولم يظهر عليه أية علامات بمعرفته للخبر.

وأشار إلى أنه تفاجأ بولي العهد لحظة خروجه من الاجتماع يقول له: «مهما ابتعدت فأنت في قلوبنا»،لافتا إلى أنه لم يسأل عن سبب إقالته، وسيحمل هذا الجميل دائما في قلبه.