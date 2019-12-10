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محمد بن مسعود - الدمام - تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.
وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية الخليج 365 لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.
ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.ماليزيا كولالمبور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2020
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.
وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية الخليج 365 لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.
ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:25 AM
تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.
وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية الخليج 365 لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.
ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.
، اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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