- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.
واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,
رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي كأس الخليج العربي خليجي 24
الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-09
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.
واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:18 PM
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.
واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,
، الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.